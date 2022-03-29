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29 MART 2022 SALI - YIL: 53

6 parti liderinden ortak mesaj: Birlikteliğimizi bozdurmayız

29 Mart 2022, Salı 00:15
PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPAN 6 PARTİ LİDERİNİN 3. BULUŞMA SONRASI VERDİĞİ ORTAK MESAJ: İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ.

SİYASî MÜHENDİSLİKTEN ETKİLENMEZ

DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmadan sonra yapılan ortak açıklamada “Birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Birlikteliğimiz bu gibi siyasî mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir” denildi.

 

MİLLETİN UMUT VE İNANCI GÜÇLENDİ

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnimiz ve işbirliğimiz, milletimizin geleceğe dair umudunu ve inancını arttırmıştır.  İktidarın ayrıştırma-kutuplaştırma politikalarının tersine, birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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Birlikteliğimizi bozdurmayız

Önceki akşam ikinci kez biraraya gelen 6 parti liderinin mutabakat metninde, “Seçim kanunu teklifi birlikteliğimizi bozmayı amaçlıyor; sürdürmeye kararlıyız” denildi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat metnine imza atan 6 parti lideri, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi. Toplantıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, DP lideri Gültekin Uysal, SP lideri Genel Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu katıldı. Toplantının ardından yapılan ortak bir açıklama 2 ayrı çalışma grubunun oluşturulduğu duyurulurken, AKP ve MHP’nin getirdiği seçim kanunu teklifinin birlikteliklerini bozamayacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisi, 12 Şubat’ta ilk kez Ahlatlıbel’de bir araya gelmiş, 28 Şubat’ta yapılan toplantıda 6 genel başkan ortak mutabakat metnine imza atmışlardı. 

İKİ AYRI ÇALIŞMA GURUBU OLUŞTURULDU 

6 siyasi parti genel başkanın yaptığı zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada, “Birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk” denirken, “Birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız” ifadeleri kullanıldı. Liderler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında ve seçim güvenliğini sağlamak amacıyla ayrı çalışma grupları oluşturduklarını bildirdi. Ortak açıklamada, toplumu en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak, Türkiye siyasi tarihinde benzeri olmayan bir iş birliği bilinciyle, kutuplaşma yerine istişare ve uzlaşmayı esas alarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş konusunda tam bir mutabakata varıldığı belirtildi.

UMUTLARIMIZ SORUNLARDAN ÇOK DAHA BÜYÜK

Ortak açıklamada, “Bizler Türkiye’yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız, Türkiye’nin sorunlarından çok daha büyüktür. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnimiz ve sürdürdüğümüz iş birliği, milletimizin geleceğe dair umudunu ve inancını arttırmıştır” ifadeleri de kuallanıldı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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