6 partinin Ankara il başkanları: Yuvarlak masa “biz” demek

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ile Gelecek Partisi’nin akşam yemeğinde buluşan Ankara il başkanları ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar dile getirildi: “12 Şubat 2022’de Türkiye tarihi bir güne tanıklık etti. Cumhuriyet tarihinin en derin siyasî ve ekonomik krizi yaşanırken bir masa etrafında gerçekleşen bu buluşmadan yansıyan fotoğraf karesi bile milyonların kalbinin umutla dolmasını sağladı. Çünkü o masada, yıllardır ülkemizi yoran kutuplaştırmayı bir kenara bırakıp istişare ve uzlaşmayı esas alan bir anlayış vardı. Tüm farklılıklarımızla beraber ‘biz’ düşüncesini gerçekleştirme, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve hür bir vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye sözü vardı. Çünkü o masada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetime karşı, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı vardı.”

Ankara - Anka