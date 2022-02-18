"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

6 partinin Ankara il başkanları: Yuvarlak masa “biz” demek

18 Şubat 2022, Cuma 22:45
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ile Gelecek Partisi’nin akşam yemeğinde buluşan Ankara il başkanları ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar dile getirildi: “12 Şubat 2022’de Türkiye tarihi bir güne tanıklık etti. Cumhuriyet tarihinin en derin siyasî ve ekonomik krizi yaşanırken bir masa etrafında gerçekleşen bu buluşmadan yansıyan fotoğraf karesi bile milyonların kalbinin umutla dolmasını sağladı. Çünkü o masada, yıllardır ülkemizi yoran kutuplaştırmayı bir kenara bırakıp istişare ve uzlaşmayı esas alan bir anlayış vardı. Tüm farklılıklarımızla beraber ‘biz’ düşüncesini gerçekleştirme, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve hür bir vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye sözü vardı. Çünkü o masada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetime karşı, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı vardı.”

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir yıl sonra BİK’e atama yapıldı

    6 partinin Ankara il başkanları: Yuvarlak masa “biz” demek

    Oğlum şahitlik yapmasın diye öldürüldü

    Afgan halkı perişan

    Eğitim sistemi savruluyor

    Putin: Müzakereye hazırız

    Son 24 saatte 264 kişi vefat etti, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı

    Tanju Özcan’a mahkeme “dur” dedi

    ABD'de salgın sebepli ölü sayısı 932 bine yaklaştı

    Konut satışlarında son durum? En çok ve en az hangi illerde satış yapıldı?

    6. dalgayı yaşayan Japonya 'kademeli normalleşme'ye geçiyor

    Evlat nöbetinde 900. gün: "Ekmek almaya gönderdim, 8 yıldır haber alamadım"

    Rusya: Askeri birlikler Ukrayna sınırından çekilmeye devam ediyor

    Afganistan'da kuyuya düşen çocuktan acı haber

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Rusya yanlısı ayrılıkçılar 60 kez ateşkesi ihlal etti

    ABD Sözcüsü Price: Lavrov, Blinken'ın görüşme talebini kabul etti

    AB'den Ukrayna'daki anaokulu saldırısına sert tepki

    15 Temmuz ve BAE soruları

    Akaryakıtta KDV kaldırılmalı

    28 Şubat zihniyetini AKP ve MHP temsil ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hangi vicdan buna dayanabilir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlk ziyaretimiz DP’ye: İstanbul’da Millet İttifakı
    Genel

    15 Temmuz ve BAE soruları
    Şükrü BULUT

    Yeni Asya Millet İttifakı’nı destekliyor
    Ahmet BATTAL

    Dün dündür, bugün yarındır
    Süleyman KÖSMENE

    Hayrın ve şerrin Allah’tan olması
    Risale-i Nur'dan

    İnkılâpla yapılan tahribatları tamire çalışsanız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düstûrlardan bir demet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.