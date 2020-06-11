6 saat su vermediler

OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın ‘askeri casusluk’ suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı ve Ergenekon süreçlerini yakından takip eden avukat Celal Ülgen, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Avukat Tokatlı, Yıldız’a ‘istihkak yok’ denilerek 6 saat su verilmediği bilgisini paylaştı. Tokatlı yaşananları şöyle anlattı: “Pazartesi sabahı Müyesser hanımın evine 06.15’te polisler gelmiş, benim saat 08.00’de haberim oldu, arama maaline gittim. Çıkarken Müyesser hanımın sesini duydum ‘Ben ilaç kullanıyorum, çıkarken bir su alayım’ dedi. Polislerin de ‘Tamam hallederiz, gittiğimiz yerde veririz, geç kalmayalım’ gibi bir konuşma geçti. Saat 12.00 gibi Müyesser hanımla görüştüğümde ‘Bana su vermediler’ dedi. Ben su istedim bana ‘İstihkak hakkınız yok, öğlen yemeğinde içersiniz’ dedi. Kantinden almak, aldırmak istedim o da yok. Kaba bir üslup kullandılar.”

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