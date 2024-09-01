60 bin öğrenciye 14 bin kişilik yurt

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrencilerin en temel sorunu ise barınma. Adana’da Çukurova Üniversitesi’nde 48 bin, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde ise 12 bin öğrenci eğitim görüyor.

60 bin öğrencinin bulunduğu kentte Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait 9 yurt bulunuyor. Bu yurtlarda 12 bin 206 öğrenci barınıyor. Kente 12 de özel yurt var. Bu yurtlarda ise 1945 öğrenci kalıyor. KYK yurtlar 840 TL’den başlarken, özel yurtlarda fiyat 3 bin TL’den 12 bin TL’ye kadar çıkıyor. Adana’da ev kiraları ise 10-15 bin TL arasında değişiyor. Artı Gerçek’e konuşan Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Fatih Toprak, “Yaklaşık 60 bin öğrenciye karşılık yurt kapasitesi 14 bin 151. Bu oranlara bakıldığında ciddi bir öğrenci sayısının yurtlara yerleşemediğini ve bu nedenle kendi imkanları ile barınma sorununu çözmeye çalıştığını anlamaktayız. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da aileler çocuklarının barınmasını sağlayacak güvenli yerler bulmaya çabalıyor Genel olarak yurtlarda yatak kapasiteleri yetersiz. Bu nedenle barınma sorunun her yıl katlanarak artacağını öngörüyoruz” dedi. Haber Merkezi

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