600 davadan 1 mahkûmiyet çıkmamıştı

Kahramanmaraş depremi sonrası müteahhitlere yönelik gözaltılar başladı. Ancak, Doç. Dr. Hasan Sınar, Gölcük depreminin ardından inşaat usulsüzlüklerinden dolayı çöken binalarla ilgili İstanbul’da açılan 600 davadan tek bir mahkûmiyet kararı dahi çıkmadığını hatırlattı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Altınbaş Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini her depremle acı bir şekilde bir kez daha hatırlandığı, özellikle 17 Ağustos 1999 depreminden sonra “Deprem öldürmez, kötü yapı öldürür” diyerek çok sayıda haber yapıldığı hatırlatarak, “Yapı güvenliğinin önemi vurgulanarak ve inşaatların depreme dayanıklı yapılmasının önemi uzmanlarca hatırlatıldı. Buna ek olarak hukukçular, sorumsuz davranan bürokrat ve müteahhitlere caydırıcı bir yaptırım uygulanmamasının payının da büyük olduğunu dile getiriyor” denildi. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Kamu Hukuku Bölüm Başkanı, Ceza Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Hasan Sınar, bu cezasızlık kültürüne bir an önce dur demek gerektiğini belirterek, “Ne yazık ki, 99 depremi sonrasında da ceza adaleti sisteminin kötü bir sınav verdi. Resmi rakamlara göre 17.000’den fazla vatandaşın hayatını kaybetti. Büyük Marmara Depremi’nden sonra sorumlular hakkında çok sayıda dava açıldı” dedi.

“Rahşan Affı”

“Cezasızlık kültürü”nün yine devreye girdiğini söyleyen Doç. Dr. Hasan Sınar, “TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan “Türkiye’de Deprem Gerçeği Raporu”na göre, Marmara depreminin ardından inşaat usulsüzlüklerinden dolayı çöken binalarda “ölüm ve yaralanmalara sebebiyet verme” suçlamasıyla yüklenicilere yaklaşık iki bin 100 dava açıldığını bildirdi. Bu davalardan, 1800′ü gerek zamanaşımı kurumunun gerekse 1999 yılında çıkartılan ve kamuoyunda “Rahşan Affı” olarak bilinen “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun“un devreye girmesi nedeniyle cezasız kaldığını söyleyen Sınar, geriye kalan 300 davanın yaklaşık 110′unda mahkûmiyet kararı çıksa da ancak bu mahkumiyetlerin büyük kısmı da erteleme kapsamına alındığını vurguladı. Sınar, “Bu bağlamda, örneğin Sakarya ilinde açılmış olan 695 davadan yalnızca 5 tanesinde, Kocaeli ilinde açılmış olan 600 davadan yalnızca 12 tanesinde mahkûmiyet kararı verildi, İstanbul’da açılan 600 davadan ise tek bir mahkûmiyet kararı dahi çıkmadı” diye konuştu.