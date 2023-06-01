600 milletvekilinin 335’i ilk kez Meclis’e girdi

Denge ve Denetleme Ağı platformu mecliste.org, 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Meclis’in yeni dönemdeki profilini ortaya koydu.

600 milletvekilinin 335’i ilk kez Meclis’e girerken, yeniden seçilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP İstanbul milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Engin Altay 7. dönemlerine girerek Meclis’in en deneyimli milletvekilleri arasında yer aldı. Meclis’te en çok oyu alan ve %7’lik barajı geçmeye hak kazanan partiler sırasıyla %35,6 ile AK Parti, %25.3 ile CHP, %10 ile MHP, %9,6 ile İYİ Parti ve %8,82 ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olurken, aldığı oy oranı %1’i aşamayan 17 siyasi parti oldu. Geçen dönemlerde olduğu gibi Meclis’in meslek profili yeni dönemde de genellikle avukat, tıp doktoru ve mühendislerden oluştu. 600 milletvekili mesleklerine göre incelendiğinde milletvekillerinin 119’u avukat, 62’si mühendis, 50’si iş insanı, 32’si yönetici, 31’i tıp doktoru ve 30’u da akademisyen.

İstanbul - Seyhan Şentürk