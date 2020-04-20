62 mahpusa virüs tecridi

İzmir Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir kişinin koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan H.A’nın 13 Nisan’da ishal, kırgınlık gibi şikâyetlerle sağlık kurumuna sevk edildiği ve H.A’ya uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. H.A’nın tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde cezaevinde filyasyon kuralının uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “H.A’nın da kaldığı, adli suçluların bulunduğu koğuşlardaki tutuklu ve hükümlüler tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlü hastanelerde izole edilmişlerdir ve tetkikleri devam etmektedir, sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İzmir’deki ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır.” AA

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