63 fezleke hazır

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çeşitli suçlardan dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 32’si HDP’li, 39 milletvekili hakkında hazırlanan 63 fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi.

Gönderilen fezlekelerden 53’ü, HDP’li 32 milletvekili hakkındaki suçlamaları içeriyor. HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli ile Muazzez Orhan Işık hakkında 4’er, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında 3’er fezleke bulunuyor. Gönderilen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ bir dosyası bulunuyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan bir fezleke de gönderilen dosyalar arasında yer aldı. AA

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