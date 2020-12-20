7.6 kapıda, ama hâlâ hazır değiliz

30 Ekim tarihinde Seferihisar açıklarında meydana gelen ve İzmir’i vuran 6,9’luk depremde 117 kişi can verdi.

Aradan geçen 1,5 ayda aralarında Denizli, Bursa ve Muğla’nın bulunduğu pek çok ilde sarsıntı meydana geldi. Öte yandan Marmara depreminin de her an gerçekleşebileceği yorumları yapılıyor. Türkiye ise “hazırlıkları böylesi bir deprem için yetersiz olduğu” gerekesiyle sıkça eleştiriliyor. Öyle ki 17 Ağustos 1999’daki Gölcük depreminden Deprem Konseyi, UDSEP-2023, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı, il bazında kentsel dönüşüm stratejisi gibi pek çok çalışma yapılmış olsa da uzmanlar, bu hamleleri yeterli bulmuyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, çalışmaların 2023’e kadar tamamlanması hedefi ise pek çok uzmana göre gerçekçi değil.