7 ayda 37 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan veya oturma iznini yenilemeyen yüzlerce Afgan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri yapılıyor.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışmalar sürüyor. İstanbul İl Göç İdaresince yapılan çalışmalar kapsamında her gün yüzlerce Afgan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor.

Düzensiz göçmenler, güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getiriliyor. Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.

İstanbul Havalimanı'nda görüntüledi

Her gün peyderpey ülkelerine gönderilen yüzlerce Afgan uyruklu düzensiz göçmeni İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere uçağa bindiriliyor.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl güvenlik güçlerince yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı işlemi uygulanan ya da sınır dışı edilmek üzere 22 ilde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilen düzensiz göçmen sayısının 37 bin 72 olduğu belirtildi.

Hakkında sınır dışı işlemi uygulanan yabancılardan 12 bin 893'ünün Afganistan, 5 bin 840’ının Pakistan, 18 bin 339'unun da diğer uyruklardan oluştuğu bildirildi.