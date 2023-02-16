7 milyon çocuk etkilendi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kahramanmaraş merkezli depremden Türkiye ve Suriye’de 7 milyondan fazla çocuğun etkilendiği uyarısında bulundu.

UNICEF, binlerce çocuğun depremde ölmüş olabileğini bildirdi. Merkezi Cenevre’de bulunan UNICEF’in Sözcüsü James Elder, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye’de 4,5 milyon, Suriye’de ise 2,5 milyon çocuğun depremden etkilendiğini tahmin ettiklerini bildirdi. Euronews Türkçe’nin haberine göre bölgedeki çocukların ve ailelerinin daha fazla insani yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Elder, UNICEF’in bölgede işbirliği yaptığı dernek ve kuruluşlarının üyelerinden de çok sayıda can kaybı ve yaralı bulunduğunu bildirdi. Haber Merkezi

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