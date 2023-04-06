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6 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

7 milyon yeni seçmen

06 Nisan 2023, Perşembe 19:27
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı.

Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu ve yeni seçmen sayısının 7 milyon olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258’inin yurt dışında yaşadığını duyurdu. YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969’u yurt dışında, 21 bin 15’i ise köylerde kurulacak. Seçmen kütüğü ise 12 Nisan’da netleşecek ve 19 Nisan’da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan’da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan’da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan’da İl Seçim Kurulu’na yapılan itirazlar karara bağlanacak.

Haber Merkezi

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