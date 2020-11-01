70 yaşındaki Ahmet Çitim'den 33 saat sonra sevindiren haber

İzmir depremi sonrası arama kurtarma ekipleri, 33 saat sonra 70 yaşındaki Ahmet Çitim'i enkazdan yaralı olarak çıkarmayı başardı. Sağlık Bakanı Koca, Çitim'in genel durumununun iyi olduğunu açıkladı.

Depremin en fazla yıkıma neden olduğu İzmir'in Bayraklı ilçesinde tamamen yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki çalışmalar sırasında arama kurtarma ekipleri, yaralı olduğunu belirledikleri bir kişi için sedye istedi.

Ekipler, alkışlar arasında yaralı çıkarılan 55 yaşlarındaki Ahmet Çitim'i ambulansa bindirdi. Yaralı, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yaralının çıkarıldığı sırada enkaz bölgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca: Genel durumu iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gece saat 01.00 sıralarında hepimizi mutlu eden bir gelişme olmuştu. 70 yaşındaki büyüğümüz Ahmet Çitim, hayata gösterdiği bağlılığın gücü, UMKE ile AFAD ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Bu ana ben de tanıklık etmiştim. Bu sabah Ahmet amcamız diyalize alındı, genel durumu iyi, Ahmet amcamıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Deprem bölgesine gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da arama kurtarma çalışmasının devam ettiği diğer bir enkaz olan Doğanlar Apartmanı'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.