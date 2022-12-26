70 yıllık tarih yok edildi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Bakanlık kararı ile depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Ortadoğu ve Balkanların en büyük Kemik Hastalıkları Hastanesi ile ortaya çıkan sorunu TBMM’ne taşıdı.

Subaşı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplandırması istemi ile verdiği soru önergesinde, Kemik Hastalıkları Hastanesinin neden güçlendirilmediğini sordu ve “30 dönümlük göl kıyısındaki arazinin bir bölümünün Jandarmaya tahsisini istemeyen halk buraya turizme destek verecek tesis ya da fakülte istiyor” dedi.

Soru önergesinde Tarihi Eğiridir Kemik Hastalıkları Hastanesinin 60’lı yıllardan bir yıl öncesine kadar Türkiye dışında Balkanlar ve Ortadoğu’dan gelen hastalara hizmet verdiğini hatırlatan Hasan Subaşı, “Eğirdir’in adı ile özdeşleşmiş 1000 yataklı bu muhteşem hastanenin yatak kapasitesi sonradan 600’e indirilmiş, tedavi ettiği hastalarla adı tarihe geçmiş tesis depreme dayanıksız hale geldiği gerekçesiyle bakanlık tarafından yıkımına karar verilmiştir. Eğirdirliler adeta övündükleri hastanelerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadılar” dedi.

Ankara - Recep Gören