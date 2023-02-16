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16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

74 ülkeden 7 bin 98 personel arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

16 Şubat 2023, Perşembe 14:09
Bakan Çavuşoğlu, "Şu anda sahada arama kurtarma çalışması yapan ülke sayısı 74, personel 7 bin 98, görevini tamamlayıp ayrılan ülke sayısı 15 ve görevini tamamlayıp ayrılan personel sayısı da 4 bin 236." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışından Türkiye'ye gelip Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde aktif olarak arama kurtarma çalışması yapan ülke sayısının 74 ve personel sayısının 7 bin 98 olduğunu belirterek 15 ülkeden 4 bin 236 personelin de görevini tamamlayıp ülkesine döndüğünü söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Arnoldo Andre Tinoco ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kosta Rika'dan çok sayıda taziye ve destek mesajları aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, Kosta Rika devletine ve halkına bu süreçte gösterdikleri dayanışma ve verdikleri destek için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, bugün mevkidaşıyla ikili ilişkileri ve güncel bölgesel konuları değerlendirdiklerini belirterek "Aramızdaki coğrafi mesafeye rağmen birçok alanda önemli işbirliği fırsatları mevcut. Özellikle ticaret, enerji ve turizm gibi sektörlerde büyük potansiyel var. İkili ticaret hacmimiz sürekli artıyor. 156-157 milyon dolara ulaştı geçen sene." dedi.

Mevkidaşının İstanbul'da iş insanlarıyla da bir araya geleceğini bildiren Çavuşoğlu, ikili ilişkileri her alanda geliştirmek için birlikte çalışma konusunda ortak irade ortaya koyduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, iki ülke halkları arasında insani bağları güçlendirmek için eğitime özellikle önem verdiklerinin altını çizerek bugün protokol alanında bir mutabakat muhtırası imzaladıklarını kaydetti.

Türkiye ve Kosta Rika'nın düzensiz göç konusunda tecrübeye sahip iki ülke olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Kosta Rika'ya da bölge ülkelerinden çok sayıda düzensiz göçmenin geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu alanlarda da tecrübe paylaşımı yapacağız. İlgili arkadaşlarımız önümüzdeki süreçte bir araya gelecek." diye konuştu.

74 ülkeden 7 bin 98 personel arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Çavuşoğlu, bu zor süreçte uluslararası toplumun Türkiye'ye verdiği destek ve yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt dışından Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinin sayısına ilişkin bilgi paylaşan Çavuşoğlu, "Şu anda sahada arama kurtarma çalışması yapan ülke sayısı 74, personel 7 bin 98, şu anda ekip gönderecek olan ülke sayısı 1, gelecek personel sayısı 439, görevini tamamlayıp ayrılan ülke sayısı 15 ve görevini tamamlayıp ayrılan personel sayısı da 4 bin 236. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul'da yaşayan ve 5 dil bilen Manuel Nunez adında bir Kosta Rikalı gencin yurt dışından gelen yardım ve arama kurtarma ekiplerine tercüme konusunda yardım ettiğini belirten Çavuşoğlu, gencin özellikle İspanya'dan gelen heyetlere gece gündüz destek ve Türk halkına, bölgedeki görevlilere tercümanlık desteği verdiğini dile getirdi.

Kosta Rikalı gence teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, kendisini telefonla da arayıp tebrik edeceğini söyledi.

Böylesine bir zamanda burada olduğu için mevkidaşına teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte umarım karşılıklı ziyaretler, temaslar ve ortak mekanizmalarımızın düzenli toplantılarıyla birlikte ilişkilerimizi daha da geliştiririz. Bölgesel konularda da işbirliğimizi güçlendirme konusunda arzumuz var." değerlendirmesini yaptı.

Toplantı kapsamında, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

 

AA

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