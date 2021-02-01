8 kişiye yurtdışı yasağı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Gezi Parkı eylemleri sebebiyle yargılanan 8 kişi hakkında ‘yurt dışı yasağı’ getirildi.

Gezi Parkı eylemlerini organize ve finanse ettikleri iddiasıyla yargılanıp geçen yıl şubat ayında aralarında iş insanı Osman Kavala’nın da yer aldığı dokuz kişi hakkında verilen beraat kararı, 22 Ocak’ta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Bozma kararının ardından yeniden yargılanacak olan Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında, 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ilişkin tenzip zaptı çıkarıldı. Kararda, iş insanı Osman Kavala’nın halen bir başka suçtan tutuklu bulunduğu için tedbir alınmasına gerek olmadığı belirtildi. İstanbul - Anka

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