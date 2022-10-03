Milyonlarca Doğu Türkistanlı çocuk, toplama kamplarında çin kültürü ve diliyle yetiştiriliyor.

Toplama kampları artıyor

Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan: “Çin’deki toplama kampları gün geçtikçe artıyor. 8 milyona aşkın Doğu Türkistan Türkü, işgalci Çin tarafından kitle halinde sözde ‘eğitim kamplarında’ esir olarak tutuluyor.”

Âlimler, Kanaat Önderleri..

“Âlimler ve kanaat önderleri, gazeteciler, yazarlar ve işadamları hapsedildi, öldürüldü ve türlü işkencelere maruz bırakıldı. Milyonlarca Doğu Türkistanlı çocuk, Melekler Kampı adı verilen toplama kamplarında.”

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8 milyon Uygur toplama kamplarında

Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Çin’in Doğu Türkistan halkını asimile ederek Çinlileştirmek için bütün gücünü kullandığını ifade ederken, Çin’deki toplama kamplarında 8 milyonu aşkın Doğu Türkistan Türk’ünün bulunduğunu vurguladı.

Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlı bir grup, Çin’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygurlar’a yönelik politikalarını protesto etti. Gösteride konuşma yapan Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Çin’in Doğu Türkistan halkını asimile ederek Çinlileştirmek için bütün gücünü kullandığını ifade ederken, Çin’deki toplama kampı sayısının gün geçtikçe arttığına vurgu yaptı. voaturkçe’nin haberine göre, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü olan 1 Ekim 1949’u Doğu Türkistan’ın işgali olarak kabul eden Uygur Türkleri, Tarabya’daki Çin Başkonsolosluğu’nun olduğu sokakta toplanarak protesto gösterisi yapmak istedi. Konsolosluğun bulunduğu sokakta toplanılmasına izin vermeyen güvenlik güçleri ise konsolosluğa çıkan bütün yolları polis barikatıyla kapattı. Bunun üzerine protestocular Tarabya sahilinde toplandı. Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği’nin çağrısıyla biraraya gelen yaklaşık 500 protestocu, ellerinde tuttukları Doğu Türkistan bayraklarıyla Çin aleyhinde sloganlar attı.

Çin, asimilasyon için bütün gücünü kullanıyor

Gösteride konuşma yapan Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Çin’in Doğu Türkistan halkını asimile ederek Çinlileştirmek için bütün gücünü kullandığını ifade etti. Oğuzhan, “İşgalci Çin Doğu Türkistan’da her türlü sömürü faaliyetlerini yürütmekte, asıl Müslüman halkı asimile etmek ve onları Çinlileştirebilmek için tüm devlet aygıtını kullanmaktadır. Çin’in bu asimile politikası, Doğu Türkistanlılar’ın kimliğinin yok edilmesi, Doğu Türkistan’ın demografik yapısının işgal güçleri tarafından değiştirilmesi ve bu kapsamda dil, din yasağı, seyahat yasağı, doğum yasağı gibi yasakların yanı sıra, tarihi eserleri, camileri ve Doğu Türkistan’a özgün medeniyet sembollerini tahrip etmektedir. İşgalci Çin’in bu tür politikaları sonucu 73 yıldır milyonlarca Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmiştir” dedi.

Toplama kamplarının sayısı gün geçtikçe artıyor

Çin’deki toplama kampı sayısının gün geçtikçe arttığına vurgu yapan Oğuzhan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kamplarda 8 milyona aşkın Doğu Türkistan Türkleri, işgalci Çin tarafından kitlesel bir biçimde sözde ‘eğitim kamplarında’ tutsak olarak tutulmaktadır. Alimler ve kanaat önderleri, ünlüler, gazeteciler, yazarlar ve zengin iş adamları hapsedilmiş, öldürülmüş ve türlü işkencelere maruz bırakılmıştır. Melekler Yuvası adı konulmuş çocuk kamplarına hapsedilen milyonlarca Doğu Türkistanlı çocuklar Çin kültürü ve dili ile yetiştirilmektedir.

Haber Merkezi