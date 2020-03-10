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10 MART 2020 SALI - YIL: 51

83 milyon vatandaş için 83 milyon fidan dikilecek

10 Mart 2020, Salı 15:16
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında bu yıl yeni bir hedef belirlediklerini ifade ederek, "83 milyon vatandaşımız için 83 milyon fidanı birlikte dikeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta'da İyaş Kongre Merkezi'nde düzenlenen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, yaptıkları hizmetlerin hepsinin topluma değer kattığını dile getiren Pakdemirli, 2019'da güzel işlere imza attıklarını bildirdi. 

En önemli çalışmalardan birisinin tarım şurası olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Çalışma gruplarından bilgi, plan, projeleri toplamaya başladık. 50 bine yakın bilgi, plan ve proje geldi. Bunları 21 çalışma grubuna damıtarak tarım şurasında 5 yıllık bir tavsiye plan kararı çıktı. Bundan sonra beş yıllık bir planımız var. Bu da inşallah 25 yıla ışık tutacak. Her beş yılda bir bu tarım şurasını tekrar ederek bu konuda toplumda fikir beyan etmeyle ilgili beklenti kalmayacak."

"Tarımsal alanlar tüm dünyada azalıyor"

Gittiği illerde sektör temsilcilerinin sorularını dinlediğini aktaran Pakdemirli, Bakanlıkla üretici arasındaki yakınlaşmanın ciddi anlamda katkısı olduğunu ifade etti.

Tarımda üniversitelere de büyük sorumluluk düştüğünü anlatan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Üniversitelerle çalışmayı çok önemsiyorum. Üniversitelerimize çok ciddi sorumluluk düşüyor. 21. yüzyılın bilgi yılı olacağını var sayarsak üniversitelerimize büyük bir misyon düşüyor. Önümüzdeki birkaç 10 yılda bilginin önemi bir hayli artacak. Tarımsal alanlar azalıyor, bu dünyanın problemi. Birim alanda daha fazla verim almamız lazım. Burada özellikle hektar başına verim alnında batı örneklerinin hala gerisinden geliyoruz."

"Bakanlığımın en mutlu gününü yaşadım"

Pakdemirli, Geleceğe Nefes Kampanyası'nı Bakanlığın kampanyası olarak başlattıklarını ama milletin kampanyası haline getirdiklerini vurguladı.

Kasımın 11'inde saat 11.11'de 1 milyon 400 bin insanın tüm Türkiye'de fidan dikmek için 7'den 70'e sahaya çıktığını anımsatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"O gün 13,8 milyon fidanı 4 saat gibi kısa bir sürede dikerek tarihe not olarak iki Guinness Dünya Rekoru kırdık. O gün bakanlığımın en mutlu gününü yaşadım. Güzel bir kampanya oldu. Bu sene yeni bir hedef koyduk. 83 milyon vatandaşımız için 83 milyon fidanı birlikte dikeceğiz. Allah'a şükürler olsun ki milletimizin vatan, millet sevgisinin yanında yeşil sevgisi de çok önde gelen sevgilerden bir tanesi. Milletimizle bu kampanyaları sürdürmeye devam edeceğiz. Nisanda 2020'deki Geleceğe Nefes Kampanyası'nın lansmanını yapacağız."

AA

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