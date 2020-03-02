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2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

83 milyon yaralıyız

02 Mart 2020, Pazartesi 01:00
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek “83 milyon yaralıyız, başımıza baş seçtiğiniz birinin hüznümüzü paylaşmamasını anlayamayız” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İdlib’de şehit edilen askerler varken siyaset konuşmayı parti olarak kendilerine yakıştıramadıklarını ifade eden Ağıralioğlu, “Cumhurbaşkanlığı makamından, her türlü siyasî ayrılığımıza rağmen, 83 milyonu ordumuzun arkasında bir ve beraber edebilecek, bir konuşmayı sükûnetle bekledik. Lâkin bugün Cumhurbaşkanımızın yüzümüze iyi gelir diye beklediğimiz vakur konuşması yerine konut satışından bira şişelerine, turist sayısından araba satışına kadar mesuliyetsiz bir konuşmasına şahit olduk” dedi.

 

‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’

Devletin vazifesi Şehitler Tepesi’ni doldurmak değildir diyen Ağıralioğlu, “Devletin vazifesi yaşatma iradesi ile ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ idealini dilinde mücevher, müjdeleyici bir siyasî iradeye dönüştürme siyasetidir. Yaptığı hataların bedelini kanıyla canıyla ödemek zorunda kalmış bir millet. Ferasetsizliğin bedelini ordusunu cepheye sürerek toparlamak zorunda kaldığımız süreç içerisinde hiç değilse; ordumuzun ödediği bedele hürmetini kaybetmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı’nı mahcubiyetle izledik. Onlara milletimiz adına merhametli bir kalp diliyoruz” dedi. 

Bu hissizlikle devlet yönetilemez

Ağıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “35 şehidimiz vardı bugün bir şehidimizin daha haberi geldi 36 şehidimiz var. 83 milyon yaralıyız, başımıza baş seçtiğimiz birinin bizimle siyasî başarılarının mutluluğunu paylaşmaması anlayabiliriz, ama başımıza baş seçtiğimiz birinin hüznümüzü paylaşmamasını anlayamayız. Cumhurbaşkanlığı makamının sessizliğini anlayamayız, başımıza baş seçtiğimiz birinin her türlü cümlesine tahammül edebiliriz, bunca şehidimiz varken sanki şehitlerimiz yokmuş gibi cümle kurmasına tahammül edemeyiz.” Bu hissizlikle memleket, millet yönetilemez diyen Ağıralioğlu, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında görülmüştür ki; şehitler ölmez, ama devletin dili ölmüştür; devlet adamlığı ölmüştür; nezaket ölmüştür; vefa ölmüştür; izan duygusu ölmüştür; merhamet ölmüştür” diye konuştu.

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