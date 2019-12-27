88.700 bin red, 9.600 kabul

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda 2 yıl içinde verilen kararlara yönelik açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle tesis edilen işlemlere yönelik başvuruları değerlendirmek üzere kurulan komisyonun 22 Mayıs 2017’de göreve başladığını hatırlatan Tanrıkulu, 7 üyeden oluşan komisyonda 80 raportör ve 250 personelin görev aldığını bildirdi. Komisyonun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM) de etkili bir iç hukuk yolu olarak tanındığının altını çizen Tanrıkulu, “Komisyon, 2 yıl içerisinde yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300’ünü karara bağladı. Başvurulardan 88 bin 700’ü reddedilirken, 9 bin 600’ünde kabul kararı verildi. Böylece başvuruların yüzde 78’i sonuçlandırılmış oldu. Kabul kararlarından 50’si kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, ve gazete gibi kuruluşların açılmasına ilişkindir. Diğer kabul kararları mesleğe iade yönündedir. 28 bin başvurunun incelemesi sürüyor” bilgisini paylaştı.

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Bir yıl uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince verildi. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlayan bir yetkili komisyon. Ankara - aa