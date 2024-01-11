9 ay erteleme niye?

Türkiye’de yerel seçimler arifesinde Anayasa Mahkemesi, sulh ceza hakimliklerine “kişilik hakları gerekçesi ile haber ve içeriklere erişim engellemesi ve içerik silinmesini mümkün kılan” yasa hükmünü Anayasa’ya aykırı bulmasına rağmen, hükmün 9 ay boyunca yürürlükte kalmasına karar verdi.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Anayasa Mahkemesi’nin sansür amaçlı “kişilik hakları” düzenlemesini iptal etmesini çok önemli ve anlamlı bulduğunu belirtti; uygulanmasını ertelenmesini ise hak kayıplarını arttıracak önemli bir gecikme olarak nitelendirdi. VOA Türkçe’nin haberine göre CHP’nin 2020 Eylül ayında yaptığı itiraza ilişkin, AYM’nin bugün açıkladığı kararı Mayıs 2023’teki genel seçimlerden önce almadığına dikkat çeken Akdeniz, 9 aylık ertelemeyle, 10 Ekim 2024’ten önceki süreçte kişilik hakları gerekçesiyle internette içeriğe müdahalenin süreceğini söyledi. Haber Merkezi

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