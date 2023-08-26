9 bin mahkûm koronavirüs sonrası cezaevine dönmedi

Covid-19 salgını nedeniyle izne çıkarılan 19 bin 159 açık cezaevi mahkûmundan 9 bin 56’sı cezaevlerine dönmedi. 15 Ağustos’ta teslim olmaları gereken mahkûmlar, yakalanmaları halinde kapalı cezaevlerine konulacak.

Salgın izni 31 Temmuz’da sona eren 19 bin 159 mahkûmun kalan cezasının infazı için yeniden cezaevine dönmesi gerekiyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Covid-19 izninde olan ve cezalarını henüz tamamlamayan mahkûmların, 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerektiğini ifade ederek, “Müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar” demişti. Firari mahkûmlar, verilen süre içinde başvuru yapmadıkları, açık cezaevlerine dönmedikleri için haklarında yakalama kararı çıkarılacak ve yakalandıkları anda kapalı cezaevlerinde infazını tamamlayacak. Haber Merkezi

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