9 ilde DEAŞ operasyonları: Çok sayıda gözaltı var!

Ankara, İstanbul, Batman, Kayseri, Adana, Bursa, Hatay, Gaziantep ve Samsun'da düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 147 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi istihbari faaliyetlerini artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 50 yabancı uyruklu zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 30'u Irak, 2'si Suriye, biri Fas uyruklu olmak üzere 33 zanlıyı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün yılbaşı öncesi muhtemel eylemsel faaliyetlerinin engellenebilmesi ve örgütle irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, gece 02.00 itibarıyla Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da 31 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Batman'da 22 şüpheli yakalandı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 05.00'te operasyon başlatıldı.

400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de yabancı uyruklu 9 zanlı yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adana'da 6 kişi gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgüt adına istihbarat toplayan ve idari kısmında posta görevlisi olarak faaliyette bulunduğu ileri sürülen 4'ü Suriye 2'si Irak vatandaşı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bursa'da 16 gözaltı

Bursa'da son bir haftada terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik 23 Aralık'tan itibaren çalışma yürüttü.

Ekiplerin bir hafta boyunca düzenlediği operasyonlarda 13'ü Suriye uyruklu 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlardan Suriye uyruklu bir kişinin sınır dışı edildiği, 15 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Samsun'da 14 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Hatay'da 11 gözaltı

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı ve öncesinde güvenlik güçlerine, halkın yoğun bulunduğu alışveriş merkezlerine, umuma açık eğlence yerlerine ve gayrimüslim vatandaşların kutladığı "Noel Haftası"nda kilise ve mabetlere yönelik eylem arayışına girebilecekleri değerlendirilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

MİT Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4'ü Antakya ve 7'si Reyhanlı ilçelerinde olmak üzere 11 zanlı gözaltına alındı.

Açıklamada, toplumun huzur ve düzenini tehdit eden terör ve terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Gaziantep'te 12 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.