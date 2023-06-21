AB'den Google'a "rekabet kurallarını ihlâl" suçlaması

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google’ı dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı.

AB Komisyonu, ABD merkezli Google’a reklam teknolojilerinin birlik rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle resmi suçlama yöneltildiğini bildirdi. Açıklamada, komisyonun Google’a çevrim içi reklamcılık teknolojisindeki suistimallerine yönelik iddiaları içeren resmi bildirim gönderdiğine işaret edildi. AB: kuralları ihlal etti AB Komisyonu’nun Google’ın reklam teknolojisi “adtech” sektöründe rekabeti bozarak AB antitröst kurallarını ihlal ettiğine dair ön görüşünü Google’a bildirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Komisyon, Google’ın kendi çevrim içi görüntülü reklamcılık teknolojisi hizmetlerini rakip reklamcılık teknolojisi hizmetleri sağlayıcıları, reklamcılar ve çevrim içi yayıncılar aleyhine tercih etmesine karşı çıkmaktadır.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Google’ın 2014’ten bu yana reklam piyasalarında ve seçiminde kendi hizmetlerinin tercih edilmesi için konumunu kötüye kullandığı ve bunun şirketin kendi sunduğu hizmetlere daha yüksek ücret almasına imkan sağladığı belirtildi. AA

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