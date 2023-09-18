AB’den Türkiye’ye 400 milyon euroluk yardım

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, Türkiye’ye Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 400 milyon euroluk afet yardımı yapılmasını onayladı.

AB Komisyonu tarafından önerilen toplam 454,8 milyon euroluk afet yardımı paketi, Türkiye, İtalya ve Romanya’ya yönelik olarak dağıtılacak. Bu yardımın 400 milyon eurosu, Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye’ye yönlendirilecek. Ayrıca, 33,9 milyon euro Romanya’ya, 20,9 milyon euro ise Eylül 2022’de sellerin neden olduğu tahribata maruz kalan İtalya’ya gönderilecek. AA

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