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18 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

AB hedefinden vazgeçilemez

18 Eylül 2023, Pazartesi 00:36
AB’NİN TEMEL DEĞERLERİ DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ. AB’DEN KOPMAK, HUKUKSUZ DÜZENİN TAHKİM EDİLMESİNE YOL AÇAR.

Adnan Solmaz - ANKARA

Otoriter ve keyfî bir düzen

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu: “İktidar AB ile yolları çoktan ayırmış durumda ve bu süreçte toplumu da buna ikna etmeye çalışacak. Türkiye son yıllarda hukuk devletinden iyice uzaklaştı, Tayyip Erdoğan otoriter ve baskıcı keyfî bir düzen kurdu.”

 

Millet daha da yoksullaşır

“Biliyor ki hukuk devletine dönmeden AB yolu zaten kapalı. Ancak Türkiye'nin AB hedefinden kopması milletimizi daha fazla yoksullaştırır, hukuksuz düzen geriye dönüşü çok zor bir biçimde tahkim edilir. Bu, ülkemize ve milletimize yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri.”

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AB hedefinden vazgeçilemez

DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Avrupa Birliği sürecini terk eden Türkiye rasyonel zemine dönme çabasına da nokta koymuş olacaktır” dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırabiliriz “sözüne tepki gösterdi. Yeneroğlu şunları söyledi: “İktidar Avrupa Birliği ile yolları çoktan ayırmış durumda da bu süreçte toplumu da buna ikna etmeye çalışacak. Çünkü Avrupa Birliği’nin temel değerleri demokrasi kültürü ve hukuk devleti. Türkiye son yıllarda hukuk devletinden iyice uzaklaştı, Tayyip Erdoğan otoriter ve baskıcı keyfi bir düzen kurdu. Kendisi biliyor ki hukuk devletine dönmeden Avrupa Birliği yolu zaten kapalı. Ancak Türkiye’nin Avrupa Birliği hedefinden kopması milletimizi daha fazla yoksullaştıracak, Türkiye’de hukuksuz bir düzen geriye dönüşü çok zor bir biçimde tahkim edilmiş olacak.” 

En büyük kötülüklerden biri

“Bu ülkemize ve milletimize yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi” diyen Yeneroğlu, “Avrupa Birliği sürecini terk eden Türkiye rasyonel zemine dönme çabasına da nokta koymuş olacaktır. Tayyip Erdoğan hükümet içinde makul bir siyaset çabası içinde olan bakanlara da böylece yol göstermiş oluyor.Mesele Avrupa Birliği değil, mesele hukuk devletine dönmekten kaçınmak” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan: AB ile yolları ayırabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye gitmeden önce havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Avrupa Parlamentosu’nun hafta içerisinde kabul ettiği Türkiye raporuna ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, “Avrupa Birliği (AB) Türkiye’den kopmanın gayreti içerisindedir. Bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmeden sonra gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırabiliriz” dedi. Avrupa Parlamentosu raporda, Türk Hükümeti tarafından köklü bir rota değişikliği yapılmadığı takdirde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin devam edemeyeceğini bildirmişti.

Haber Merkezi

 

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