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'AB için tam zamanı'

22 Ağustos 2020, Cumartesi 23:02
Emekli Büyükelçi Selim Yenel, “AB’nin kendi çıkarlarına uzun vadeli bir bakışla bakmasının ve Türkiye’ye nasıl davrandığını yeniden değerlendirmesinin tam zamanı” dedi.

Emekli Büyükelçi ve Global İlişkiler Forumu İcra Komitesi Başkanı Selim Yenel, yetkinreport.com sitesinde yayınlanan “Doğu Akdeniz’de Ağustos topları suskun kalacak mı?” başlıklı yazısında, AB’nin kendi çıkarlarına uzun vadeli bir bakışla bakmasının ve Türkiye’ye nasıl davrandığını yeniden değerlendirmesinin tam zamanı” ifadelerini kullandı.

Yenel, Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Kıbrıslı Türklerin haklarını hiçe sayarak, hidrokarbon faaliyetlerine başladığını belirterek, “İlk açık deniz sondajı 2011’de başladı ve BM himayesinde yapılan müteakip görüşmelerde bile devam etti. Yunanistan, Kıbrıs Rum, İsrail ve Mısır’ın bu girişime katılması, sadece Kıbrıslı Türklerin haklarının değil, Türkiye’nin de haklarının kısıtlanması anlamına geliyordu. Böylece Türkiye’ye bunun karşılığında attığı adımlara yönelik eleştiriler ve yorumlar yine inceleme yapılmadan başladı. Bir kez daha, öne sürülen iddiaları dengelemek için zorlu bir mücadele sürmektedir. Doğu Akdeniz sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Giderek daha tehlikeli hale geliyor. Diğer ülkeler taraf olduğunda durum daha da hassas hale geliyor. Özellikle müttefiklerin taraf tutması işleri daha da geriyor. İlginç olan, AB dayanışması ile NATO’nunkinin farklı olması.” diye yazdı.

AB’NİN KENDİNE BAKMA ZAMANI

Selim Yenel, “Doğu Akdeniz’de Ağustos topları suskun kalacak mı?” başlıklı yazısında, AB ile Türkiye ilişkilerinin bozulmaya devam ettiğine işaret ederek, “Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumu sürdürülecek gibi değil. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler durumu daha da kötüleştiriyor. Tüm konuların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekirken bunun tek yöntemi diplomasidir. Diplomasinin işlemesi için ise istikrarlı ve sürdürülebilir bir diyalog başlamalıdır. AB’nin kendi çıkarlarına uzun vadeli bir bakışla bakmasının ve Türkiye’ye nasıl davrandığını yeniden değerlendirmesinin tam zamanı.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: AB
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