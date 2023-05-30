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31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

AB ile beyaz sayfa açılmalı

30 Mayıs 2023, Salı 23:47
İktisadi Kalkınma Vakfı İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB ile ilişkilerin canlandırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, “beyaz bir sayfa” açılması gerektiğini söyledi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, basın açıklaması yaptı. Zeytinoğlu, “AB en önemli ihracat pazarımız olmaya devam ediyor. AB ekonomisindeki yeşil ve dijital dönüşüm Türkiye’nin AB ile ilişkisinin de güncellenmesini gerektiriyor” dedi. Toplam 27 ülkeden oluşan AB, ihracat gelirlerini artırmak isteyen Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı konumunda. Türkiye ihracatının %41’ini AB ülkelerine yaparken, bu oran otomotiv gibi bazı ana ihracat sektörlerine üçte ikiye kadar yükseliyor. Türkiye ile AB, 2016 yılı sonunda gümrük birliği anlaşmasının kapsamının genişletilmesi için prensipte anlaştı ancak üst düzey müzakereler yapılmadı.

Yeniden canlandırılmalı

Gümrük birliğinin modernizasyonunun başlatılması ve AB ile yeşil ve dijital bir gündemin oluşturulması büyük önem taşıdığını vurgulayan Zeytinoğlu şunları söyledi: “Aksi takdirde AB pazarındaki rekabet gücümüzü kaybetme tehlikesi doğabilir. Başta ekonomi olmak üzere Türkiye’nin önemli sorunlarının çözümü AB sürecinin yeniden canlandırılması ile mümkün olabilir. Bu yeni dönemde AB’de yeşil mutabakat ve dijital gündem kapsamındaki önemli değişime uyum sağlanması ve AB ile ilişkilerdeki sorunların giderilmesi bu beyaz sayfanın en önemli unsurlarını oluşturacak.”

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

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