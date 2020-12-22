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22 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

AB ile ilişkilerimizi onaralım

22 Aralık 2020, Salı
İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Önümüzdeki süreçte AB ile ilişkilerin onarılması için adımlara hız vermeliyiz” dedi.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin AB sürecinde önemli bir dönemeçten geçilmekte olduğunu belirterek, AB ile ilişkileri canlandırmaya yönelik reformlara hız verilmesi gerektiğini vurguladı. Zeytinoğlu, AB’nin COVID-19 sonrası üzerinde durduğu dirençli bir ekonomi, stratejik özerklik gibi hedeflerine ulaşmada Türkiye’nin kritik önemde olduğunu söyledi. Son dönemde AB ve Türkiye arasında dış politikada bazı anlaşmazlıkların yaşandığına dikkat çeken Zeytinoğlu, GKRY ve Yunanistan ile sorunların bu ülkeler tarafından AB platformuna taşınmasının ilişkileri yıprattığını belirtti. 

Sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor

Zeytinoğlu, şunları söyledi: “AB ile ilişkilerimizde kritik bir süreçten geçiyoruz. 10 Aralık 2020 Zirvesi’nde toplanan AB Üye Devletleri, 1 Ekim 2020’de önermiş oldukları pozitif gündem önerisinin hala geçerli olduğunu teyit etti. Hatırlanacağı gibi pozitif gündem ilişkilerin canlandırılması için gümrük birliğinin güncellenmesi, ticaretin kolaylaştırılması, insanî temas, göç konusunda işbirliği ve yüksek düzeyli diyalog toplantılarının yeniden başlatılması gibi alanlara işaret ediyordu. Ancak pozitif gündem Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerini durdurması şartına bağlanmıştı. Türkiye için AB hedefinin devam ettiği ancak bu şekilde Türk dış politikasının hayati konularında koşullara bağlanmasının uygun olmadığı ifade edilmişti. 10 Aralık 2020’de yapılan Zirve’de ise pozitif gündem önerisi yinelendi. Zirve öncesinde Türkiye’ye sert yaptırım uygulanmasını isteyen devletler istediklerini elde edemedi. Ama bu sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor.”

Önemli bir fırsat

“Önümüzdeki süreçte AB ile ilişkilerin onarılması için adımlara hız vermeliyiz” diyen Zeytinoğlu,  Türkiye’nin AB ile ilişkileri en eskiye uzanan aday ülke olduğunu ve AB’nin sınırdaşı olarak Avrupa’nın güvenliği için çok önemli görevleri yerine getirdiğini vurguladı. AB’nin Türkiye’yi karşısına alarak, GKRY ve Yunanistan tezlerini tamamen kabul etmesinin stratejik vizyonu ile uyuşmadığını belirtti. Zeytinoğlu, bunun yanında Türkiye’nin özellikle siyasi ve ekonomik reformlar ile AB ile ilişkilerini onarmak için elinde önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

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