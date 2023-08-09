AB ile ticarî diyalog

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile son derece pozitif bir çevrimiçi görüşme yaptığını belirterek, “Görüşmede, Türkiye ve AB arasında yeni dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştık” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bolat’ın Dombrovskis ile yaptığı çevrimiçi toplantıda, Türkiye ile AB arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda işbirliği imkanları ele alındığı bildirildi. Toplantıda AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2022’de rekor kırarak 200 milyar dolara ulaşmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği ve ticari ilişkilerin daha da ileri taşımanın önemi vurgulandı. AA

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.