AB: İlişkileri düzeltme imkanımız hâlâ var

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye-AB ilişkilerine yeniden yön vermek için hâlâ şans bulunduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye-AB ilişkilerine yeniden yön vermek için hâlâ şans bulunduğunu belirterek, “AB, tutması umuduyla Türkiye’ye elini uzatmaktadır.” ifadesini kullandı. Borrell, Türkiye-AB ilişkileri hakkında “Zorlu 2020’den sonra AB-Türkiye ilişkilerinde önümüzdeki yol” başlıklı blog yazısı yayımladı. Doğu Akdeniz’deki gerginlik ve Türkiye ile ilişkilerin 2020’de AB için en büyük zorluklardan olduğunu ve bunun büyük ihtimalle 2021’de devam edeceğini vurgulayan Borrell, “Şu çok açık. AB, Türkiye ve Rusya ile ilişkilerde doğr dengeyi bulamadığı sürece kıt’ada istikrarı sağlayamayacak.” açıklamasını yaptı. Borrell, caydırıcılığa dayalı savunmacı yaklaşımların uzun süreli çözümler getirmeyeceğinin altını çizerek, Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinde 2016’dan beri ilerleme olmadığını, 2016’da göçle ilgili varılan mutabakatın da iki tarafın da beklentilerine karşılık vermediğini kaydetti.

Sürdürülebilir başka alternatif yok

“İlişkilerde sarmalın dibe doğru devamı halinde AB’nin güçlü tedbirlere başvurmak zorunda kalacağını” belirten Borrell, “Türkiye ile güçlü bir ilişki AB’nin istikrarına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Türkiye için de AB’den daha iyi bir ortak bulmak zordur.” değerlendirmesini yaptı. Borrell, iki taraf arasında derin ekonomik ve ticarî bağlar bulunduğunu vurguladı.