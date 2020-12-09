'AB Konseyinin yaptırım düşüncesi hayal kırıklığı'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Konseyinin Türkiye’ye yaptırım düşüncesinin hayal kırıklığı olduğunu belirterek liderlere bundan kaçınma çağrısı yaptı.

AA

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