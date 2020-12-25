AB-Türkiye ilişkilerinde kritik 3 ay

Adaylık statüsü buharlaşan Türkiye’yi yeni krizler bekliyor.

Almanya’nın AB Dönem Başkanlığında Ankara ile yeni sayfa açma çabası sonuçsuz kaldı. Merkel’in veda etmeye hazırlandığı 2021 daha zorlu günler getirebilir. Aralık zirvesinde alınan kararlarla, Türkiye’ye yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağı konusu 2021 yılı Mart ayına bırakıldı. Türkiye’ye diyalog kapısı açık bırakıldı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yapıcı bir tutum takınması halinde, “pozitif gündem” başlığı altında daha yakın bir diyalog için start verilecek. Ancak yaptırım tehdidi de halen masada. DW Türkçe’nin haberine göre, AB liderlerinin zirve kararlarında Türkiye artık “aday ülke” olarak nitelendirilmiyor, Avrupalı liderler de açıklamalarında Türkiye’yi “AB’nin önemli bir komşusu” olarak tanımlıyor.

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