AB uyum sürecini tazelemeliyiz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, yetkinreport.com sitesinde bir yazı kaleme aldı.

Kaslowski yeni küresel denklemin Türkiye açısından dış ilişkilerini transatlantik ittifakı ve AB uyum süreci açısından tazeleme gerekliliğini ortaya koyduğunu belirterek, “Ukrayna krizi boyunca özellikle NATO ve AB bünyesinde gözlemledik. Türkiye de hem Batı ile hem de bölge ülkeleriyle sorunlarını giderme yolunda adımlar attı. Montreux Sözleşmesi’nin bölge ülkeleri açısından sağladığı denge daima gözetilirken, transatlantik ittifakın caydırıcılığının da ülkemiz güvenliğine sağladığı katkı göz önünde bulundurulmalı. Krizin başından bu yana Türkiye’nin tercihini bu yönde ortaya koyduğu dikkate alınmalı, Rusya ile ilişkilerin dengelenmesi hedeflenmeli” diye yazdı. Haber Merkezi

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