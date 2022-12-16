AB: Yargının bağımsız olmadığı teyit edildi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis ve siyasi yasak cezası verilmesine ilişkin, “Türkiye’de demokrasi adına büyük bir gerileme teşkil etmektedir. Bu ceza orantısızdır ve Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını ve hakim ve savcılar üzerindeki aşırı siyasi baskıyı teyit etmektedir” açıklamasını yaptı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye eş raportörleri John Howell ve Boriss Cilevics, mahkeme kararıyla ilgili, “Bu kararın onanması, İstanbul’da ihtilaflı bir şekilde iptal edilen 2019 yerel seçimlerini kazanan muhalif bir figürün siyasetten men edilmesiyle sonuçlanacak. Ulusal seçimlere sadece birkaç ay kalmışken bu, Türkiye’de demokrasi açısından ciddi bir sinyal olacaktır. Bu nedenle, temyiz mahkemelerinin, Avrupa standartlarına ve Avrupa Konseyi üyeliğinin mihenk taşı olan ifade özgürlüğüne ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihadına uygun karar vermesini ve Türkiye’deki siyasi muhalefetin haklarını güvence altına almasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Haber Merkezi

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