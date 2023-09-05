AB’ye iltica başvurularında kabul oranı yüzde 27 düştü

Avrupa Birliği İltica Dairesi (EUAA), bu yılın ilk yarısına dair iltica rakamlarını açıkladı. 2023 Ocak ayından Haziran ayı sonuna kadar 27 AB ülkesi ile İsviçre ve Norveç’e yapılan iltica başvurularının sayısı 519 bin olurken başvurularda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28’lik artış kaydedildi.

Ülkelerinde çatışma ve baskı tehdidi altındaki Suriyeliler ve Afganların kabul oranları yükselirken Türkiye’den başvuru sayısı artmasına rağmen kabul oranı düşüyor. 2023’ün ilk altı ayında Türkiye’den başvurular, 34 bin 25 kişiyle AB’ye yapılan toplam başvuruların yüzde 7’sini oluşturdu. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’den başvurularda kabul oranı Mayıs 2022’de yüzde 41 iken bu oran 2023 Mayıs’ında yüzde 27’ye geriledi. Mayıs ayında Türkiye’den başvurular 5 bin 400 kişiyle geçen yılın Mayıs ayına göre üçte iki oranında arttı. Başvuruların yarısından çoğu Almanya’ya yapıldı. Haber Merkezi

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