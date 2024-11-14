"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

ABB'nin skandal konser harcamaları hakkında soruşturma izni talebi

14 Kasım 2024, Perşembe 12:06
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık ABB'nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialar üzerine, gerekli inceleme için İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna müzekkere yazdı.

Teftiş Kurulunun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.

ABB Başkanı Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yavaş açıklamasında, şunları kaydetti:

"11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."

AA

Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    14.11.2024 13:01:54

    Bugünlerde Bursa mahalli basın ve haber sitelerinde seçimi kaybeden AKP li ve MHP li başkanalrın yaptıkları yolsuzlukları sayıştay tespit ediyor ve milyarlarca lira yolsuzluk var.Haydi bu denetim bugüne kadar niçin yapılmadı. Keza biz Bursa insanının hakkı olan ve biz şehir,vilayet insanının ihtiyacı için kullanılması gereken kaynakları ,işini yapmayan,tv.kuşu olan ve şehrinin su faturasının % 5,emlak vergiisnin ise ancak % 2'ni tahsil eden belediyeye aktaranlara neden kanuni takibat açılmadı. Biz bu nedenle milyara yakın vergi ve SGK primi faizini ödemeye mahkum edildik.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Lübnan'da 1,4 milyon kişi yerinden edildi

ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's alarmı: Koli basili sebebiyle hasta sayısı 104'e yükseldi

Amsterdam'da olay çıkaran İsrailli holiganlar yargılansın

İBB'deki usulsüz harcama iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı

ABB'nin skandal konser harcamaları hakkında soruşturma izni talebi

Amerika-İslam İlişkileri Konseyi: Biden bir "savaş suçlusu"dur

BM: Aç bırakmak uluslararası hukukta suç

Siviller kasten hedef alındı

Tepkiler geri adım attırdı - “Etki ajanlığı” olarak bilinen madde geri çekildi

10 ayda 17,2 ton yakalandı: Uyuşturucu bataklığı

'Bir daha böyle acılar yaşamayalım'

AİHM’den bir ihlâl kararı daha

Dünya izlemeye devam ediyor - Gazze, 404 gündür İsrail saldırıları altında!

11 Aralık'ta güvenoyu isteyecek

Rusya: Yıkıcı bir cevap veririz

İsrailli esir: Netanyahu'yu durdurun

Tesla, 2431 aracını geri çağırdı

DP’li Altıntaş, yargıya yönelik düzenlemeleri değerlendirdi

İsrail, Filistin halkını ve tarihini silmeye çalışıyor

En Çok Okunanlar

Ali Rıza AYDIN

Sarkaç
Genel

AİHM’den bir ihlâl kararı daha
M. Latif SALİHOĞLU

Serdaroğlu’na cevap-2
Ahmet BATTAL

Bu yaka temiz, karşı yaka kirli
Sueda Uçar

Asrın fobisi: ŞERİAT-2
Faruk ÇAKIR

Yanlışa “yanlış” de!
Risale-i Nur'dan

İçtimaî hayatı ifsad eden şeytanî bir desise
Süleyman KÖSMENE

Adaletsizlikler her zaman travma yaşatır
Ali FERŞADOĞLU

Kâfi ve vâfi değil mi, daha neyi bekliyoruz?
Cevher İLHAN

“Etki ajanlığı” kumpası

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.