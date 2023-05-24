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25 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

ABD’deki en yaşlı Türk Sıdıka Olgay: Mutlaka oy kullanın

24 Mayıs 2023, Çarşamba 17:00
102 yaşındaki ABD’deki en yaşlı Türk olan Sıdıka Olgay seçmenlere çağrıda bulunarak, “Mutlaka oy kullanın. Herkesin sandığa koşarak oy vermesi lazım. Büyük bir vazife bu” dedi.

ABD’de yaşayan en yaşlı Türk Sıdıka Olgay, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da New York’taki Türkevi’nde oyunu kullandı. 102 yaşındaki Sıdıka Olgay, tüm seçmenlerin hiçbir mazerete sığınmadan pişman olmamak için mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini belirtti. VOA Türkçe ’ye seçimlerle ilgili görüşlerini aktaran Olgay, “103 yaşına gireceğim, yine oy kullanmaya geldim, kendimi gayet iyi hissediyorum. Demokrasiyi korumak üzere kaç tur yaparlarsa yapsınlar oy vermeye hazırım” dedi. Olgay, seçmenlere yaptığı çağrıda,” Herkesin sandığa koşarak oy vermesi lazım. Büyük bir vazife bu. Boynumuzun borcu. 103’üme gidiyorum, ben bu yaşta inanın severek, koşarak geldim. Sanki bir arkadaşıma gidiyorum. Bunu herkesin yapması lazım” dedi.

Oy vermeyenler büyük hata yapıyor

İlk tur sonuçlarıyla ilgili herhangi bir hayal kırıklığı yaşamadığını belirten Olgay, “Hayal kırıklığı diye bir şey düşünmüyorum. Hayalim çok kuvvetli. Hiç o kimseler gibi düşünmedim, hiç üşenmeyecek, hastayım diye naz yapmayacaklar, apar topar büyük bir vazifeyle gidecekler” dedi. Sıdıka Olgay, “Bu insanın yaşam gayesi. Yok işim var, gücüm var, hiçbir şey düşünmeyeceksin. Direk olarak irade kuvvetiyle sandığa gideceksin. Seçmenlerin sürekli oy vermeye gelmeleri lazım bu vatan vazifesi. Yemek içmek gibi önemli. Çok önem veriyorum bunu yapmayanlar çok büyük hata yapıyorlar. Acısını çekecekler. Pişman olup, niye gitmedim diyecekler” diye konuştu.

Haber Merkezi

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