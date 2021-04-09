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9 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

ABD'den Türkiye'ye savaş gemilerinin Karadeniz'e çıkışı için diplomatik bildirim

09 Nisan 2021, Cuma 14:59
ABD'ye ait 2 savaş gemisinin, Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunduğu ve gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını da belirtti.

AA

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  • Sezai MUMCU

    9.4.2021 16:04:43

    Hah, yeni Yavuz ve Midilli de geldi BOMBALARSINIZ ARTIK SIVASTAPOLÜ yine TÜRK MILLETININ BASINDA PATLAR BIR DÜNYA SAVASI DAHA! Arkadas DEVLET AKLI ve TECRÜBESI diyoruz. DONBASTA, UKRAYNADA savas canlari caliyor. Ciddi Savas Tehditi Sebebiyle Bogazlardan Kiyisi Olmayan Devletlere Ait Savas Gemisi Gecisine Izin Vermiyorum DE. En Icten Dileklerle Diyelim Iceri SOKTUGUNUZ BU GEMILER SAVASA SEBEP OLMASIN!

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