"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geliyor

04 Mart 2022, Cuma
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere 4-11 Mart tarihlerinde Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sherman'ın İstanbul ve Ankara'dan sonra Madrid, Rabat, Kazablanka, Cezayir ve Kahire'ye gideceği bildirildi.

Ziyaretlerin 4-11 Mart'ta gerçekleşeceğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcısı Sherman'ın seyahati, Putin'in kasti, sebepsiz ve haksız yere Ukrayna'yı işgalini görüşmek üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve diğer yetkililerle görüşmek üzere 4-5 Mart tarihleri ​​arasında İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'de başlayacak. Bakan Yardımcısı'nın buradaki toplantılarında, ABD-Türkiye iş birliğine ve Ukrayna'yı destekleme konusundaki ortak çıkarlarımıza ilişkin görüşmeler olacaktır."

Sherman'ın Madrid, Fas, Cezayir ve Kahire temasları

Açıklamada, Sherman'ın daha sonra 7 Mart'ta Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı Angeles Moreno Bau ile bir araya geleceği ve burada da ABD-İspanya Siber Güvenlik Diyaloğu'nun açılış toplantısına katılacağı belirtildi.

İkilinin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, koordineli olarak buna verilen yanıt ve güçlü transatlantik ortaklığı da dahil olmak üzere bir dizi sorunu ve zorluğu ele alacağı vurgulanan açıklamada, "Bakan Yardımcısı daha sonra 8-9 Mart'ta Fas'ın Rabat ve Kazablanka kentine gidecek." denildi.

Açıklamada, Sherman'ın Fas'ta Bölgesel Siyasi Konular üzerine ABD-Fas Stratejik Diyaloğu Toplantısı'nda ABD heyetine liderlik yapacağı ifade edildi.

Sherman'ın Fas Dışişleri Bakanı Nasır Bourita ile bir çalışma yemeğine katılacağı ve diğer üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşeceği belirtilen açıklamada, Bakan Yardımcısı'nın girişimcilerin ve iş kadınlarının yer aldığı "Uluslararası Kadınlar Günü" etkinliğinde açılış konuşması yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Fas'tan 10 Mart'ta Cezayir'e geçeceği kaydedilen Sherman'ın burada da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmecid Tebbune ile ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geleceği aktarıldı.

Açıklamada, Sherman'ın Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile görüşeceği ve 5'inci ABD-Cezayir Stratejik Diyaloğu için ABD heyetine başkanlık edeceği belirtildi.

Bakan Yarcımdısı Sherman'ın 10 Mart'ta Kahire'ye geçeceği ifade edilen açıklamada, burada da Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve diğer üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşeceği bildirildi.

Açıklamada, Sherman'ın Ulusal İnsan Hakları Konseyi Başkanı Mushira Hattab ile görüşeceği, Mısırlı insan hakları savunucularıyla görüşeceği kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar, enflasyonu durduramıyor

    Fransa’da 25’ten fazla dernek ve STK "Müslümanları hedef alan" yasaya karşı Danıştay'a başvudu

    Pakdemirli 'görevden af' talep etti, Tarım ve Orman Bakanlığına Kirişci atandı

    ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geliyor

    Kiraya bunun üstünde zam yapılamaz

    Venezuela ile aynı ligdeyiz

    Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 233 zam

    Gıda fiyatlarındaki artış sürecek

    Bazı il ve ilçelerde yarın eğitim yapılamayacak

    Ukrayna ile Rusya 2. görüşmede hangi konularda anlaştı?

    İşgalin 8. gününde Ukrayna'ya ve dünya genelinde son durum?

    Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rus oligarklara da ABD'den yaptırım kararı

    Macron: Putin bu aşamada saldırıları durdurmayı reddetti

    Zeytinlikler için ölüm fermanı

    Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardım girişimi

    Gözler 2. tur müzakerelerinde

    Fransa'da kapalı alanlarda da maske zorunluluğu kalkıyor

    Fransa'da Müslümanlara devlet zulmü raporlaştı

    Zelenskiy: Rus anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın

    DSÖ: Kovid-19, depresyonu arttırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Parlamenter sistemde KHK’lar, OHAL, yargı 15-20 Temmuz mağdurları ne olacak?
    Genel

    Kiraya bunun üstünde zam yapılamaz
    Genel

    Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 233 zam
    Furkan Alyakut

    Sen de hayalleri memuriyete sıkıştırılmış Y ve Z kuşağından mısın?
    Genel

    Venezuela ile aynı ligdeyiz
    Genel

    İktidar, enflasyonu durduramıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’ın taklit edilemeyen güçleri
    Cevher İLHAN

    Demokratikleşmenin ilk adımı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Mutfak yangını

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.