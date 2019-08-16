ABD heyetinden güvenli bölge incelemesi

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekât Merkezi çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’da incelemelerde bulundu.

Millî Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, Korgeneral Twitty’nin Güvenli Bölge kapsamındaki ziyareti hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD ile koordineli bir şekilde Suriye’nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty’nin, Genelkurmay Başkanlığı’ndaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa’da incelemelerde bulunduğu bildirildi. Korgeneral Twitty’nin, yarın Genelkurmay Başkanlığı’ndaki görüşmelerine devam edeceği ve Türkiye’den ayrılacağı belirtildi. Ankara - aa

SDG: ABD-Türkiye görüşmelerine dahiliz

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ve ABD koordinasyonunda oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda belirsizlikler sürerken Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) açıklama geldi. SDG Başkomutanı Mazlum Abdi, Türkiye ile ABD arasında yürütülen görüşmelerlerde Amerikan tarafı aracılığıyla kendi önerilerini gündeme getirdiklerini, görüşmelere dolaylı olarak dahil olduklarını söyledi. SDG’nin omurgasını oluşturan YPG, Türkiye tarafından PKK’nın Suriye uzantısı ve terör örgütü olarak kabul ediliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, SDG’ye yakın Hawar haber ajansına konuşan Abdi, bu yılın başından beri görüşmelerde Türk tarafının ve kendi görüşlerinin ele alındığını belirterek “Amerikalılar arabulucu rolü oynuyor. Bize Türk devletinin görüşlerini iletiyorlar, Türkiye’ye de neyi kabul ya da ret ettiğimizi söylüyorlar. Aynı zamanda bizim vizyonumuzu Türk devletine anlatıyor, Türkiye’nin neyi kabul edip neyi etmediğini bize iletiyorlar. Bu şekilde gidiyor. Son görüşmelerde müzakerelerin süreceği garantisi verildi” şeklinde konuştu.