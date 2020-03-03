"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

ABD heyetinden Türkiye açıklaması

03 Mart 2020, Salı 19:00
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, "Türk ordusu ve Suriyeli muhalifler, bir insanlık felaketini önlemek için mücadele veriyor." dedi.

ABD'li yetkililer, Türk askerinin Suriye'deki krize barışçıl ve siyasi bir çözüm bulunması için mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'nin ABD ve NATO'dan bulunduğu taleplerin değerlendirildiğini bildirdi.

 

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Hatay'daki temaslarının ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye'ye gelenlerin kaldığı Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ni gezen ve Suriyelilerin durumuna ilişkin Türk ve UNHCR yetkililerininden bilgi alan Craft, bir araya geldiği Suriyelilerin, ABD ve Türkiye'ye destekleri için müteşekkir olduğunu dile getirdi.

Craft: Suriye'de sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı

Barınma merkezindeki Suriyelilerden krize ilişkin "artık bu kadar yeter" ifadesini defalarca işittiğine vurgu yapan Craft, "BM Güvenlik Konseyine geri döndüğümde 'artık bu kadar yeter' cümlesinin altını çizeceğim. (Suriye'de) Sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı." diye konuştu.

Craft, ülkede Esed rejiminin artık varlığını sürdüremeyeceğini de vurguladı.

Hatay'da, "Beyaz Baretliler" adıyla bilinen Sivil Savunma ekipleri ve Suriyeli çocukların eğitimi için çalışanlarla bir araya geldiğini de anlatan Craft, bu ziyaretin organize edilmesinde verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Craft, "En önemlisi, BM Güvenlik Konseyine döndüğüm zaman şunu vurgulayacağım: 'Sınırları açık tutmamız, insani yardımların hem Suriye'de hem de Türkiye'de bulunan evlerinden edilmiş ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.' Bu nedenle hemen görüşmelerin başlaması gerek." diye konuştu.

Mevcut insani yardım geçişlerinin devam etmesi ve belki de üçüncü bir noktadan daha geçişin sağlanması gerektiğini söyleyen Craft, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de yeni bir sınır geçişinden bahsettiğini hatırlattı.

Jeffrey: Türkiye barışçıl ve siyasi bir çözüm için mücadele veriyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey de şöyle konuştu:

"İlk olarak, şu tepelerin üzerindeki Türk ordusu ve Suriyeli muhalifler, her şeyden önce bir insanlık felaketini önlemek için mücadele ediyor. Esed ile onun Rus ve İranlı müttefiklerinin istediği şey ise milyonlarca mülteci. İkinci olarak, (Türk ordusu ve Suriyeli muhalifler) BM'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda bu krize barışçıl ve siyasi bir çözüm bulunması için mücadele veriyor. Kelly Craft da, bunun uygulanması için BM Güvenlik Konseyinde yoğun bir çalışma yürütüyor."

Türkiye'nin NATO'dan ve ABD'den destek istediğini kaydeden Jeffrey, "Bu, ilk olarak insani yardımı kapsıyor. İkinci husus ise NATO müttefikleri olarak istihbarat paylaşımında bulunuyoruz. Türkiye, ABD savunma sanayisinin en önemli müşterilerinden biridir. Başkan Trump'ın da söylediği gibi, Türkiye'ye destek sağlayacağız. Türkiye'nin bizden ve NATO müttefiklerinden taleplerini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

 Satterfield: Türkiye'nin tüm taleplerini değerlendiriyoruz

Büyükelçi Satterfield de "Biz ve NATO müttefikleri, Türkiye'nin tüm taleplerini değerlendiriyoruz ve destek için Brüksel'de, NATO'da ve diğer yerlerde aktif bir şekilde elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Amerikalı heyet, açıklamanın ardından Ankara'ya gitmek üzere Hatay'dan ayrıldı. 

AA

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ensar ruhu nerede?

    O gülerken biz kavrulduk

    Vicdanları sızlatıyor

    Ahmet Ataç’ın çilesi

    MSB: 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi

    Akar: Bir şehidimiz var

    'ABD'nin ilk Türk ve Müslüman Emniyet Müdürü'ne ölüm tehdidi cezasız kalmadı

    Böylesi hiç görülmedi

    Trabzonspor İstanbul'a avantajla gidecek

    İtalya'da ölü sayısı 79'a yükseldi

    ABD heyetinden Türkiye açıklaması

    Güney Kore Devlet Başkanı: Kovid-19'a karşı 'savaş' başlattık

    İdlib’de 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

    Şehit Gümrük personeli dualarla

    “Sana bu görevi kim verdi?”

    Göçmenlere aşırı sağcı gruplar engel oluyor

    Gaddarlığa Trump desteği

    İdlibli çocukların çizme ve çorap sevinci

    "Bunları durduracak noktada değiliz"

    Esed rejimi ve Rusya 12 sivili daha katletti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adana mutabakatı ve misak-ı millî tuzağı
    Cevher İLHAN

    İdlib bataklığından çıkmanın yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ensar ruhu nerede?
    Ahmet BATTAL

    Bakanlar Kurulumu istiyorum
    Genel

    Ahmet Ataç’ın çilesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demek ki, muhacir değil, musafir (3)
    Risale-i Nur'dan

    Sulh-u umumî nasıl tesis edilir?
    Mustafa ORAL

    Barla Dağlarından denizlere akan bir ses: Bediüzzaman
    Süleyman KÖSMENE

    Ebedî saadetin müjdecileri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.