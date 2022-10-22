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22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

'ABD, Kıbrıs'ta Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor'

22 Ekim 2022, Cumartesi 14:07
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin, "ABD, Ada'da Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor." dedi.

Korukoğlu, Türkiye'de göreve başlamasının ardından KKTC-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Daha önce 4 farklı ülkede görev yaptığını aktaran Korukoğlu, "Türkiye'de görev almak anavatanda görev almak benim için bir yurt dışı görevi değil. Anavatandayız, kendi evimizdeyiz." dedi.

Türkiye'nin 700 yıllık bir köklü medeniyet geçmişine sahip olduğunu kaydeden Korukoğlu, Türkiye'de çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunduğunu, Türkiye'deki bilgi birikimi ve tecrübeden yararlanmak istediklerini söyledi.

Korukoğlu, KKTC'nin Ankara büyükelçiliği dışında Türkiye'de 6 başkonsolosluğunun bulunduğunu belirterek, "Türkiye, hem anavatandır hem de dünyaya açılan köprümüzdür. KKTC'yi tanıyan tek ülke olarak Ankara, Türkiye bizim için dünyayla bağlantı kuran ülkedir. Biz bu şekilde görüyoruz." diye konuştu.

Korukoğlu, Türkiye'nin, KKTC'nin tanınması için yaptığı çağrılara da değindi, teşekkür etti.

Korukoğlu, Kıbrıs Ada'sında iki ayrı devletin olduğunu belirterek, "Daha önce Ada için farklı modeller üzerinde müzakereler yürüttük fakat bunların işe yaramadığını, çalışmadığını sonuçsuz kaldığını hepimiz gördük. Artık geriye dönüşü olmayan, eski paradigmalarla, eski parametrelerle müzakerelerin yürütülemeyeceğini anladık. İlk önce KKTC'nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerekiyor. KKTC'nin uluslararası toplum içerisinde haklı yerini alması gerekiyor. Bu Kıbrıs'da bulunabilecek en iyi çözüm yoludur." ifadelerini kullandı.

Maraş açılımına değinen Korukoğlu, "Kapalı Maraş, KKTC'nin egemenliğinde olan bir toprak parçasıdır, kapalı Maraş ile ilişkin kararları da KKTC hükümeti verir." değerlendirmesinde bulundu.

Korukoğlu, bugüne kadar KKTC'deki taşınmaz mal komisyonuna 7 binden fazla Rum'un başvuru yaptığını söyledi.

ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasına değinen Korukoğlu, şunları söyledi:

"Rum tarafı silahlanmaya yönelik bütçesini her geçen gün artırıyor. Farklı ülkelerden saldırı helikopterleri alıyorlar. Füze sistemleri alacaklarını duyuruyorlar. Ada'daki sınır boyunca 300'e yakın ağır silah mevzileri kuruyorlar. ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması hoş bir şey değil. Bunun gerilimi artıracağı aşikardır, silahlanma yarışına da neden olacaktır. Tabii KKTC'de Türkiye ile birlikte buna karşılık ne yapacağını değerlendiriyor. Bakan Çavuşoğlu'nun kısa bir süre önce buna yönelik doğru bir açıklaması olmuştu. Hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek için güvenliğimizi koruyabilmek için anavatan Türkiye ile birlikte biz de yapacağız."

"ABD, Ada'da Rum lehine bir çalışma yürütüyor"

Korukoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimin Rum yönetiminin tek taraflı olarak bölge ülkeleriyle deniz yetki alanlarına ilişkin gayriresmi anlaşmalar yapmasından kaynaklandığını vurguladı.

Rum yönetiminin tek yanlı attığı yasa dışı adımlarına karşılık Türkiye ile eş değer adımlar attıklarını kaydeden Korukoğlu, bu adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

Korukoğlu, amaçlarının Rum yönetimiyle herkesin faydasına yarayacak bir iş birliği ortamı oluşturmak olduğunu belirterek, "ABD'nin son dönemde denge politikasını bıraktığını, Rum tarafına ve Yunanistan'a karşı daha müzahir bir tutum sergilediğini görüyoruz. ABD, Ada'da Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor." dedi.

Türkiye'nin KKTC'ye yönelik desteklerini artıracağını ilişkin açıklamalarını değerlendiren Korukoğlu, Türkiye'den her zaman destek aldıklarını ve Türkiye'nin bu açıklamalarının Kıbrıs Türkü ve hükümeti tarafından memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Korukoğlu, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olabilmesi için bazı girişimlerin olduğunu ve bu adımların olumlu sonuçlanmasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

AA

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