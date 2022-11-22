ABD, Rusya ve AB’den itidal çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TSK’nın Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’na kara kuvvetlerinin de katılabileceğini söylemesi sonrası, ABD, Rusya ve AB arka arkaya Türkiye’ye itidal çağrısı yaptı.

Pençe-Kılıç Hava Harekatı hakkında Rusya'dan açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’na kara kuvvetlerinin de katılabileceğini söylemesi sonrası, ABD, Rusya ve Avrupa Birliği’nden itidal çağrısı geldi. İki ülke de mevcut şartlarda Türkiye’nin kara harekâtına karşı çıkıyor. A

BD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suriye’de sivillerin korunmasına ve ortak hedef olan IŞİD’in yenilgiye uğratılmasına destek verilmesi için şiddetin azaltılması çağrısı yaptıklarını söyledi. Ned Price açıklamasında ayrıca ABD’nin, “Irak’ın egemenliğini ihlal eden ve eşgüdüm içinde yapılmayan her tür askeri faaliyete karşı çıkmaya devam edeceğini” söyledi.

‘Bize bilgi verilmedi’

Rusya da Türkiye’den Suriye’de “aşırı “askeri güç kullanmaktan kaçınmasını ve gerginliği artırmamasını istedi. R us devlet ajansı RIA’nın haberine göre Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, Kazakistan’ın Astana kentinde yaptığı açıklamada, “Türk meslektaşlarımıza, gerginliğin artmasını önlemek için itidal çağrısında bulunacağız. Bu görüşümüz sadece Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için değil, ülkenin tüm toprakları için geçerli” dedi. T ürkiye’nin Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’yla ilgili olarak Rusya’yı önceden bilgilendirmediğini söyleyen Lavrentyev, “Türk ortaklarımızı Suriye topraklarında aşırı güç kullanmaktan kaçınmaya ikna etmeyi umuyoruz” diye konuştu.

‘Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli’

Strasbourg’da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurul toplantısının açılışında konuşan AP Başkanı Roberta Metsola’dan da benzer bir açıklama geldi. Türkiye’yi ‘uluslararası hukuka saygı göstermeye’ çağıran Metsola ayrıca, İranlı yetkililerle ilişkileri askıya aldıklarını duyurdu. Metsola, “Türk makamlarını itidalli olmaya ve uluslararası hukuk ve standartlara saygı göstermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gerginlik tırmandırılmasın

Almanya hükümeti de Türkiye’nin Suriye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) düzenlediği hava harekâtı ile ilgili olarak ‘uluslararası hukuk’ açıklamasında bulundu. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christopher Burger, “Türkiye’yi orantılı hareket etmeye ve uluslararası hukuku dikkate almaya çağırıyoruz” diyerek, sivillerin her an korunması zorunluluğuna vurgu yaptı. Alman Dışişleri sözcüsü, “Diğer tüm aktörlerle birlikte Türkiye’yi de Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde mevcut gerginliği daha da tırmandıracak hiçbir eylemde bulunmamaya çağırıyoruz” dedi.