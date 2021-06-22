ABD: Türkiye kabul etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye’nin Afganistan’da Kabil Havalimanı’nın güvenliğinde öncü rol oynamayı kabul ettiğini söyledi.

Kirby “Halen detaylar üzerinde çalışılıyor” dedi, bu konuda daha yapılması gereken çok iş olduğunu belirtti. BBC Türkçe’nin haberine göre Kirby, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkler, ABD ve uluslar arası toplumun desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirttiler. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Hafta sonu yapılan telefon görüşmesi de bu kapsamda yapıldı.” “ABD Türkiye’ye bu konuda mali veya lojistik destek vermeye hazır mı?” sorusuna ise Kirby, “Dediğim gibi bu konuda çalışıyoruz. Tam olarak verilecek desteğin ne olduğunu henüz bilmiyoruz” cevabını verdi.

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Mehmetçiğe nöbet yazıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Merkez’de MYK gündemine dair basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin Afganistan’da Kabil Havaalanı’nın güvenliğinde öncü rol oynamayı kabul etmesi ile ilgili Öztrak şunları söyledi: “Bugün Amerika Birleşik Devletleri, 1,5 milyar dolar verdiğimiz F-35’leri teslim etmiyor. Yetmiyor dedelerimizi soykırımcılıkla suçluyor. Yine sınırlarımızda ulusal çıkarlarımıza aykırı projelere yol veriyor. Erdoğan Şahsım Hükümeti de, tüm bunlara rağmen, 2,5 milyar dolar verdiğimiz S-400’leri hangardan çıkarmıyor, Meclis’e sormadan, Taliban ile Türk askerini bir başına bırakmayı göze alıyor, Mehmetçiklerimize Afganistan’da nöbet yazılmasını kabul ediyor, bunun sebebi ne? Bunun sebebi işte bu Aşil topuğunda aranmalıdır.”