ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı yaptırımların hedefi oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile birlikte, Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit yaptırım listesine alındı. Yaptırım kapsamında kurum başkanı ve 3 kişinin ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ye vize kısıtlaması uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ABD'den ihracat lisansı alması, ABD ve uluslararası kurumlar ile birlikte EXIM bank kredileri kullanması yasaklandı.

Türkiye, daha önce de üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılmıştı. Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35 savaş uçağının da ABD ordusunun kullanılması için Senato tarafından yetki verilmişti.

Yaptırım kararında Türkiye'ye de çağrı da bulunularak ABD ile koordineli bir şekilde S-400 alımıyla ilgili sorunun çözülmesi istendi.