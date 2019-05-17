Abdullah Öcalan’ın avukat yasağı kaldırıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarına yönelik kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

Bakan Gül, “Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi” dedi. Mahkumların avukatları ile görüşme hakkı olduğunu belirten Gül, güvenlik riskine dikkat çekerek, görüşmelerin sınırlı olabileceğini söyledi. Bu sınırlamanın, kısıtlamanın yargının denetimine açık olduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti; “Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi. Hukuken bu konudaki engeller kalktıktan sonra avukatının görüşme imkânı da hukuken söz konusu olmuştur.” Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin Türkiye’de yaptığı temasların sorulması üzerine Gül, heyetin farklı cezaevlerini ziyaret ettiğini, gidilecek yerleri komitenin belirlediğini dile getirdi. Heyette yer alanların teröristbaşı Öcalan’la görüşüp görüşmediği sorusuna Adalet Bakanı Gül, “İmralı ziyareti oldu” cevabını verdi.

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