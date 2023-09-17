Abdülmalik Atom'u rahmetle anıyoruz

VEFAT GÜNLÜĞÜ - 17 EYLÜL 2021

1959 doğumlu ve aslen Samsun-Alaçamlı olan Abdülmalik Atom, 1976'da Samsun Ladik Akpınar Öğretmen Lisesini, 1983'te Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Üniversite yıllarında aktif olarak katkıda bulunduğu Yeni Asya Neşriyat'taki vazifelerine 1 Ocak 2014'e kadar devam etti. Yeni Asya Neşriyat'ın döneme damgasını vurmuş klasiklerinden “İlim-Teknik Serisi”nin yayınında görev üstlendi ve "Uçuş Mucizesi" ve "Yaşamak İçin" isimli iki kitabı yayınlandı.

Risale-i Nur Külliyatının 90'lı yıllarda Yeni Asya Neşriyat tarafından ilk defa lugatçeli, dipnotlu ve indeksli yayınında büyük emekleri olan Atom, Risale-i Nur metni üzerindeki "tanzim, tertip, tashih" gibi vazifeleri yaptı.

Uzun yıllar Umumî Meşveret Heyeti Sekretaryası sekreterliğini de yürüten Atom, 2021 yılında geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı İstanbul-Esenyurt'taki bir hastanede 17 Eylül'de vefat etti.

Allah rahmet eylesin.



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Rahmet ve duaya vesile olması niyetiyle Abdülmalik Atom'un daha önceden Risale-i Nur'dan okuduğu bir dersi istifadenize sunuyoruz:

Kainattan Halıkını Soran Bir Seyyahın Müşahedatıdır