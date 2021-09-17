Abdülmalik Atom vefat etti

Yeni Asya Neşriyat eski Müdürü Abdülmalik Atom, Covid-19 teşhisiyle kaldırıldığı ve bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavi gördüğü İstanbul - Esenyurt'taki bir hastanede vefat etti.

Abdülmalik Atom'a Cenab-ı Hakk'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza baş sağlığı ve sabr-ı cemil diliyoruz.

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