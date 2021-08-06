AKP bünyesinde hazırlanan yeni anayasa taslağında Meclis’in güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ancak anayasa hukukçusu Prof. Ergun Özbudun, böyle bir sistemin pratikte işlemeyeceği kanısında. DW Türkçe’nin haberine göre Özbudun bunun sebebini “Başkan yardımcılarını ve bakanları yine başkan atıyor. Muhalefetin onları görevden alacak meclis çoğunluğu sağlamaları da hep güç oluyor. Demek ki sadece başkanın dediği olacak. Başkan kendi parti grubunu nasıl yönlendirirse öyle olacak. Bunun tek adam rejimi diye eleştirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden farkı yok” şeklinde açıklıyor. Siyaset bilimci ve hukukçu Prof. Levent Köker’e göre de AKP’nin yeni anayasa taslağında söz edilen “denge ve denetleme mekanizması” aslında bir “itiraf” niteliğini taşıyor. Köker, “Demek ki, kuvvetler ayrılığı şu anda yok, yargı bağımsızlığı yok. Denge ve denetleme yok. ‘Denge ve denetleme getireceğiz’ demek bugünkü sistem açısından acı bir itiraf” yorumu yapıyor.